19. Februar 2018, 19:00 Uhr Schienenverkehr Bahn baut Bahnhöfe aus

Mehr als eine Milliarde Euro will die Deutsche Bahn in diesem Jahr in die Modernisierung und Instandhaltung des Schienennetzes sowie der Bahnhöfe in Bayern investieren. Das teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Dabei sollen 300 Kilometer Gleise sowie 300 Weichen und 74 Brücken erneuert werden. Zudem stehen etwa 100 Bahnhöfe auf der Modernisierungsliste, darunter Straubing und Würzburg. Zu den wichtigsten Baustellen gehören die Verbindungen im Raum Rosenheim sowie im Allgäu. Zudem wird die Neufahrner Kurve an das Schienennetz angebunden. Damit erhält Niederbayern eine schnellere Verbindung ohne Umstiege an den Münchner Flughafen.