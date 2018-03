19. März 2018, 18:54 Uhr Rosenheim Hintergründe der Schüsse auf Frau weiterhin unklar

Nach den lebensbedrohlichen Schüssen auf eine 26-jährige Frau am Freitagabend in der Rosenheimer Innenstadt versucht die Polizei weiterhin, die Hintergründe und Details der Tat aufzuklären. Ein 59 Jahre alter Mann, der ebenso wie das Opfer aus dem Landkreis Rosenheim stammt, hatte die Frau auf offener Straße niedergeschossen, ehe ihn Passanten überwältigen konnten. Mit einer Not-Operation konnten die Klinikärzte das Leben der schwer verletzten jungen Frau retten; sie schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Offenbar kannten sich die Frau und der mutmaßliche Schütze, der noch am Tatort an der belebten Salinstraße nahe dem Rosenheimer Kultur- und Kongresszentrum von der Polizei festgenommen wurde und in Untersuchungshaft sitzt. Eine Lebenspartnerschaft oder dergleichen habe es zwischen ihnen aber nie gegeben, heißt es von der Polizei. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Zeugen und Angehörige, darunter den achtjährigen Sohn der Frau, der die Tat unmittelbar miterleben musste.