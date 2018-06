3. Juni 2018, 18:53 Uhr Röthenbach Frontalunfall mit Motorrädern

Bei einem Zusammenstoß sind am Sonntagmorgen zwei Motorradfahrer in Schwaben schwer verletzt worden. Als einer der beiden Fahrer auf einer Bundesstraße in Röthenbach (Landkreis Lindau) ein Fahrzeug überholen wollte, krachte er frontal in den anderen, entgegenkommenden Motorradfahrer. Ob die Männer in Lebensgefahr schweben, war nach Polizeiangaben nicht bekannt.