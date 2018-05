21. Mai 2018, 18:28 Uhr Rehau Reichsbürger festgenommen

Bei der Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten "Reichsbürgers" in Rehau (Landkreis Hof) hat sich ein Polizist verletzt. Beamte trafen den Mann auf einem Platz an, als er in seinem Auto das öffentliche Internet nutzte. Weil er nicht aussteigen wollte, wurde er unter Einsatz von "unmittelbarem Zwang" festgenommen. Dabei zog sich ein Polizist Verletzungen an der Hand zu. "Reichsbürger" lehnen die Bundesrepublik als Staat ab und behaupten, das Deutsche Reich bestehe fort.