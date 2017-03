22. März 2017, 09:32 Uhr Regensburg Spaziergänger findet Handy der vermissten Studentin an der Donau









In Regensburg wird seit dem frühen Sonntagmorgen die 20-jährige Malina Klaar vermisst.

Die Studentin war von einer Party nicht nach Hause gekommen, seitdem sucht ein Großaufgebot der Polizei nach ihr.

Inzwischen wurde das Handy der Vermissten am Ufer der Donau im Herzogpark gefunden.

Ein Spaziergänger hat das Handy der vermissten Studentin Malina Klaar am Ufer der Donau im Herzogpark in Regensburg gefunden. Die 20-Jährige aus dem Raum München wird seit dem frühen Sonntagmorgen vermisst. Die junge Frau war laut Zeugen bis etwa 5 Uhr auf einer Party und machte sich von dort zu Fuß auf den Heimweg. Kurz vor sechs Uhr telefonierte sie noch mit einer Mitbewohnerin ihrer Regensburger WG und sagte, dass sie sich beim Stadtpark befinde.

Seither fehlt von Malina Klaar jede Spur, und auch ihr Handy war nicht mehr erreichbar. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberpfalz ist das Handy am Dienstagmittag als Fundsache abgegeben worden. Die Polizei prüfe derzeit, wann der Zeuge aus Regensburg es gefunden hat. Zuvor hatten bereits knapp drei Dutzend Einsatzkräfte mehrmals intensiv Stadtpark und den Bereich an der Donau abgesucht, dabei kamen auch ein Hubschrauber, ein Polizeiboot und Spürhunde zum Einsatz. Die weitere Suche werde sich nun auf den Fluss und den Uferbereich konzentrieren, wie ein Sprecher erklärte. Derzeit prüft die Kripo allerdings noch, welche Maßnahmen bei der aktuellen Wasser- und Wetterlage möglich sind und ob Taucher eingesetzt werden können.

Die Eltern hatten am Sonntagnachmittag eine Vermisstenanzeige bei der Regensburger Polizei erstattet. Freunde hängten zudem Flugblätter mit Fotos der Vermissten in der Stadt auf, die Familie startete einen Aufruf bei Facebook. Den Angaben zufolge war die junge Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens alleine unterwegs. Die 20-Jährige hält sich erst seit wenigen Wochen zum Studium in Regensburg auf, laut Freunden kennt sie sich noch nicht gut aus in der Stadt. Sie wird als zuverlässig beschrieben.

Die Polizei bitet um Hinweise unter Telefon 0941/506-2121. Malina Klaar ist 1,67 Meter groß und schlank. Sie hat braune schulterlange, lockige Haare und war zuletzt mit einer schwarzen Hose und einer dunklen Wolljacke bekleidet. Um den Hals trug sie laut Polizei eine auffällige Halskette mit einer silbernen Schnecke als Anhänger.