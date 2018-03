19. März 2018, 18:54 Uhr Regensburg Prozess um Wahlbetrug beginnt im Oktober

Das Regensburger Landgericht hat den Prozess um mutmaßliche Wahlfälschung in Geiselhöring (Landkreis Straubing-Bogen) neu terminiert. Wie das Gericht am Montag bekannt gab, wird das Verfahren im kommenden Oktober beginnen. Bis Ende November sind demnach 21 Verhandlungstage geplant. Der ursprünglich bereits im vergangenen Januar vorgesehene Prozessauftakt war zuvor kurzfristig verschoben worden, weil die Staatsanwaltschaft den Verteidigern der Beschuldigten mehrere Ordner mit Beweismitteln nicht rechtzeitig übersandt hatte. Die Beschuldigten in der Betrugsaffäre sollen bei der Kommunalwahl 2014 die Stimmzettel von rund 400 osteuropäischen Erntehelfern manipuliert haben. Die Wahlen zum Stadtrat in Geiselhöring sowie zum Kreistag in Straubing-Bogen waren daraufhin annulliert und im Februar 2015 wiederholt worden.