19. März 2018, 18:54 Uhr Regensburg Haft wegen versuchten Mordes

Wegen versuchten Mordes in einer psychiatrischen Einrichtung hat das Regensburger Landgericht einen 41-Jährigen am Montag zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte versucht hatte, einen Mitpatienten in der Forensik in Straubing zu töten. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe in Höhe von zwölf Jahren und acht Monaten gefordert, die Verteidigung hatte auf ein Urteil im Ermessen des Gerichts plädiert. Die Strafkammer ordnete in ihrem Urteil, mit dem sie über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausging, zudem die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik an.