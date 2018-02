15. Februar 2018, 18:56 Uhr Rangliste Bayerns Regionalbahnen verbessern ihre Qualität

Die Angebotsqualität der bayerischen Regionalbahnen hat sich im vergangenen Jahr verbessert. Das teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) am Donnerstag in München mit. "Die von uns beauftragten Eisenbahnverkehrsunternehmen schöpfen ihr Potenzial immer weiter aus", sagte Geschäftsführer Thomas Prechtl. Laut BEG-Qualitätsranking kommen die 28 bewerteten Netze auf einen Durchschnitt von 34,14 Punkten - so viel wie noch nie seit Einführung des Messsystems im Jahr 2008. Die BEG-Skala reicht von plus 100 bis minus 100 Punkte.

Demnach waren Reisende vor allem mit dem Service der Agilis-Nord zufrieden. Sie erhielt knapp 96 Punkte und damit fast die Höchstpunktzahl. Die Agilis-Nord ist vor allem in Oberfranken aktiv. An zweiter und dritter Stelle rangierten die Netze Kissinger Stern (94,36 Punkte) und Kahlgrund (93,33 Punkte) aus dem Spessart. Bester Aufsteiger nach Plätzen war die Kneipp-Lechfeld-Bahn: Sie erreichte mit 28,10 Punkten den zwölften Rang. Besonders schlecht schnitt hingegen Regio Franken ab. Zwar hat sich die Qualität gegenüber 2016 deutlich verbessert, doch mit insgesamt minus 18,05 Punkten reichte es wieder nur für den letzten Platz. Ebenfalls als verbesserungswürdig gilt die Qualität von Main-Spessart-Express (minus 3,85 Punkte) und Alex-Süd (minus 1,34 Punkte). Für das BEG-Qualitätsranking werden unter anderem die Sauberkeit der Fahrzeuge und die Serviceorientierung der Zugbegleiter bewertet; dazu nutzt die BEG externe Tester und Fahrgastbefragungen. Die Pünktlichkeit fließt nicht in die Ergebnisse ein, sondern wird separat erfasst. Die Ergebnisse des Rankings haben finanzielle Auswirkungen auf die Betreiber: Wer weniger als null Punkte erzielt, muss eine Strafe zahlen. Bei mehr als null gibt es Bonuszahlungen.