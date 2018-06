12. Juni 2018, 18:58 Uhr Prozess Millionärin bestohlen: Haftstrafe für 53-Jährige

Im Prozess um den Tod einer alten Frau aus Kreuth am Tegernsee ist eine 53-Jährige vom Vorwurf des Mordes freigesprochen worden. Die Strafkammer am Landgericht München II verurteilte sie am Dienstag aber wegen Diebstahls zu einer Haftstrafe von sechs Jahren. Der Richter sah es als erwiesen an, dass die Büromanagerin mit Hilfe von drei Männern die Villa der ehemaligen Antiquitätenhändlerin Anfang 2016 ausgeräumt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte der 53-Jährigen vorgeworfen, die 95-Jährige erstickt zu haben, um die Diebstähle in Millionenhöhe zu vertuschen. Die Strafkammer argumentierte, dass es keinen eindeutigen rechtsmedizinischen Beweis dafür gebe, dass die alte Dame erstickt worden sei.