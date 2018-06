15. Juni 2018, 18:57 Uhr Prozess gegen 19-Jährigen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs in Kita

Von Olaf Przybilla , Bamberg

Vor der Jugendkammer am Landgericht Bamberg hat der Prozess gegen einen 19-Jährigen begonnen, der als Auszubildender in einem Kindergarten in Bischberg (Kreis Bamberg) neun Kinder sexuell missbraucht haben soll. In zwei Fällen wirft die Staatsanwaltschaft dem angehenden Erzieher sogar schweren sexuellen Missbrauch vor. Die Kinder waren zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Taten zwischen vier und sechs Jahre alt. Der Angeklagte war zwischen Oktober 2016 und August 2017 als Bundesfreiwilliger in der Einrichtung tätig. Im September 2017 wurde er als Auszubildender übernommen und mit dem Erziehen von Kindern betraut. Im selben Monat soll es zu den Übergriffen gekommen sein.

Die Verhandlung war am Freitag für Beobachter rasch zu Ende. Auf Antrag der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Angesichts der "unreifen Persönlichkeit" des Angeklagten drohe dieser bei öffentlicher Verhandlung erheblichen Schaden zu nehmen, argumentierte die Kammer. Nach Angaben eines Gerichtssprechers kam es nicht zur Verlesung der Anklage, nachdem die Verteidigung ankündigte, der Angeklagte wolle Angaben zu weiteren womöglich betroffenen Kindern machen. Deshalb werden nun weitere Ermittlungen aufgenommen. Um wie viele weitere Fälle es geht, ist Gegenstand dieser Ermittlungen.

Der Fall hatte in der Gemeinde Bischberg große Bestürzung ausgelöst. Auch Vorwürfe gegen den Träger der Einrichtung, die Arbeiterwohlfahrt, waren lautgeworden. Vor Journalisten wiederholten Eltern diese vor Prozessbeginn. So soll bei einem Elternabend anfangs nur von einem Fall einer unsittlichen Berührung die Rede gewesen sein. Über die Schwere der Vorwürfe habe man erst Monate später aus der Zeitung erfahren. Der angehende Erzieher sei sowohl bei Kindern als auch Eltern als "netter und lieber Kerl" bekannt gewesen.