7. Juni 2018, 09:27 Uhr Polizeieinsatz Fünf Verletzte in Waldkraiburger Asylunterkunft

Die Gründe für die Auseinandersetzung, die zu einem Großeinsatz der Polizei im Landkreis Mühldorf führte, sind noch unklar.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist es am Mittwoch zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung gab es fünf Verletzte. Bereits gegen Mittag seien die Beamten erstmals in die Flüchtlingsunterkunft gerufen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Danach sei es zu mehreren weiteren Einsätzen bis in die Nacht gekommen.

Insgesamt waren der Polizei zufolge 120 Beamte im Einsatz. Medienberichten, wonach "mehrere hundert Beamte aus weiten Teilen Süd- und Ostbayerns zusammengezogen" worden seien, widersprach das zuständige Präsidium. Fotos und Videos im Internet zeigen zahlreiche Einsatzfahrzeuge, auch von Rettungsdiensten. Zu sehen ist unter anderem die Festnahme eines jungen Mannes sowie der Abtransport eines offenbar Schwerverletzten per Rettungshubschrauber.

Den Berichten zufolge haben Bewohner der Unterkunft am Mittwoch Gegenstände durch ein Fenster geworfen. Angeblich soll es zu Tumulten gekommen sein, weil den Bewohnern die Kühlschränke weggenommen worden seien. Nach Angaben der Polizei ist der Grund für die Auseinandersetzung aber noch unklar. Details sollen im Lauf des Vormittags bekannt gegeben werden.