16. März 2018, 20:10 Uhr Polizei Frau im Zentrum von Rosenheim angeschossen

Die 26-Jährige wurde schwer verletzt. Bei dem Täter soll es sich um einen 59-jährigen Mann handeln.

Eine 26-jährige Frau ist am Freitagabend gegen 18 Uhr im Zentrum von Rosenheim angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Passanten hielten auf dem belebten Salinplatz den 59-jährigen Schützen fest, bis ihn die Polizei festnehmen konnte. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und laut Polizei noch am Abend operiert. Die Polizei riegelte den Tatort in der Stadtmitte ab, ein Kriseninterventionsteam betreute Zeugen des Vorfalls. Auch ein Kind hatte die Tat aus unmittelbarer Nähe miterlebt. Über das Motiv des Täters und darüber, in welcher Beziehung er zum Opfer stand, konnte die Polizei noch nichts sagen. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf.