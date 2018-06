18. Juni 2018, 18:40 Uhr Pielenhofen Jogger findet Handgranate

Ein Jogger hat auf einem Feldweg in der Oberpfalz eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Mann war am Sonntag in Pielenhofen (Landkreis Regensburg) unterwegs, als er einen metallischen Gegenstand entdeckte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Läufer alarmierte die Beamten. Nach Angaben von Spezialisten handelte es sich um eine Handgranate der US-Streitkräfte ohne Zünder. Die Experten bargen die Granate und entsorgten sie.