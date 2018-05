23. Mai 2018, 18:40 Uhr Passau Zwei Männer bleiben in U-Haft

Sechs Wochen nach einer Schlägerei in Passau, bei der ein 15-Jähriger getötet wurde, sind von den sechs Tatverdächtigen nur noch zwei erwachsene Männer in U-Haft - wegen Fluchtgefahr. Dies hat das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mitgeteilt. Gegen drei beschuldigte Jugendliche habe der Ermittlungsrichter die wegen Verdunkelungsgefahr erlassenen Haftbefehle auf Antrag der Staatsanwaltschaft außer Vollzug gesetzt. Der Richter habe entschieden, dass der Verdunkelungsgefahr nach der Anhörung von gut 30 Zeugen durch weniger einschneidende Maßnahmen begegnet werden könne. Dazu wurden gegen die Beschuldigten weitreichende Kontaktverbote verhängt. Auch der Beschluss zur Unterbringung eines weiteren Jugendlichen in einer geschlossenen pädagogischen Einrichtung wurde aufgehoben.