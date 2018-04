17. April 2018, 12:41 Uhr Passau 15-Jähriger bei Schlägerei getötet

Die Polizei nimmt fünf Verdächtige fest. Warum es zu der Auseinandersetzung in der Passauer Innenstadt kam, ist offen.

Ein 15-Jähriger ist bei einer Schlägerei in Passau getötet worden. An der Auseinandersetzung am Montagabend, die in einer Unterführung in der Innenstadt stattfand, seien fünf weitere junge Menschen im Alter von 14 bis 17 Jahren beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die Todesursache des 15-Jährigen aus Obernzell soll durch eine Obduktion in München geklärt werden. Der Grund für die Schlägerei ist derzeit noch unklar, laut Staatsanwaltschaft kannten sich Opfer und die fünf Schläger offenbar. Die Beteiligten werden von der Polizei verhört.