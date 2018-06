14. Juni 2018, 18:46 Uhr Nürnberg Trickbetrüger festgenommen

Weil er sich als Polizist ausgegeben haben soll, ist ein Mann in Nürnberg festgenommen worden. Der mutmaßliche Trickbetrüger soll eine 83-Jährige per Telefon aufgefordert haben, ihm einen höheren Geldbetrag zu geben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 21-Jährige wurde bei der Geldübergabe ertappt, Beamte in Zivil nahmen ihn fest.