14. Februar 2018, 19:01 Uhr Nürnberg "Reichsbürger" will Revision

Die Verteidigung des sogenannten Reichsbürgers aus Georgensgmünd, der im Oktober 2017 wegen Mordes verurteilt wurde, hat wie angekündigt Revision gegen das Urteil des Landgerichts Nürnberg eingelegt - ebenso wie die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft will erreichen, dass auch die besondere Schwere der Schuld von Wolfgang P. festgestellt wird. Dann wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen. Die Revisionsbegründungen werden nun zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe weitergeleitet.