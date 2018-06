6. Juni 2018, 18:57 Uhr Nürnberg Mutter umgebracht

Ein 47 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine Mutter getötet zu haben. Er hatte sich am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in Nürnberg-Langwasser verschanzt. Als sich ein Spezialeinsatzkommando der Polizei näherte, sprang der Mann ohne Vorwarnung aus dem 3. Stock des Hauses in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Am Mittwoch war der Mann nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Seine 69-jährige Mutter konnte die Polizei nur noch leblos bergen.