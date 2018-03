19. März 2018, 18:54 Uhr Nürnberg Lasterfahrer festgenommen

Nach dem gewaltsamen Tod eines Kraftfahrers auf einem Rastplatz an der A 9 bei Nürnberg hat die Polizei drei verdächtige Lasterfahrer festgenommen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, war es vor der Tat vermutlich zu einem Streit zwischen den Fernfahrern gekommen. Die drei Männer aus Osteuropa wurden am Sonntagabend festgenommen. Der tote, 46 Jahre alte Fernfahrer hatte am Sonntagmorgen mit schweren Kopfverletzungen am Autobahnparkplatz Brunn (Landkreis Nürnberger Land) neben seinem Lastwagen gelegen. Autofahrer hatten den Mann gefunden und die Polizei gerufen. Im Führerhaus eines weiter vorne geparkten Lastwagens fanden die Einsatzkräfte zudem einen schwer verletzten 36-Jährigen.