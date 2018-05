23. Mai 2018, 18:40 Uhr Nürnberg Fußtritte gegen den Kopf

Ein Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof wegen versuchten Totschlags festgenommen worden. Der 43-Jährige geriet am Dienstag mit einem Gleichaltrigen in Streit und verpasste ihm heftige Fußtritte gegen den Kopf, wie die Polizei mitteilte. Das am Boden liegende Opfer kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Kontrahent sollte am Mittwoch vor einen Haftrichter. Wieso es zu dem Streit kam, war zunächst unklar. Die Mordkommission ermittelt.