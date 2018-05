29. Mai 2018, 18:57 Uhr Nürnberg Firmen suchen Mitarbeiter

Bayerische Unternehmen in vielen Branchen suchen weiterhin nach qualifizierten Arbeitskräften. Im Mai lag die Zahl der offenen Stellen nur knapp unter dem bisherigen Höchststand, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag berichtete. Für den Chef der BA-Regionaldirektion, Ralf Holtzwart, führt die "anhaltend positive wirtschaftliche Entwicklung in Bayern" zur hohen Arbeitskräftenachfrage - trotz wachsender wirtschaftlicher Risiken etwa durch die drohenden US-Strafzölle. "In nahezu allen Branchen sind mehr Stellen zu besetzen als vor einem Jahr." Ein Drittel aller offenen Stellen sei von der Industrie, dem Handel und dem Gesundheits- und Sozialwesen gemeldet worden, ein weiteres Drittel von Zeitarbeitsunternehmen