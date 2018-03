16. März 2018, 18:58 Uhr Neuer Ministerpräsident Endlich ganz oben

Markus Söder nutzt den ersten Tag im Amt, um seinen Triumph groß zu inszenieren. Nur sein Vorgänger funkt mit einem Interview dazwischen

Von Lisa Schnell und Wolfgang Wittl

Jahre, ach was, Jahrzehnte hat er auf diesen Moment hingefiebert. Er hat gerackert und taktiert, er hat geackert und traktiert. Nun ist der Moment gekommen. Oder zumindest gleich. Um 11.10 Uhr erklärt Landtagspräsidentin Barbara Stamm die Aussprache für geschlossen. Es ist die 126. Sitzung dieser Legislaturperiode, einziger Tagesordnungspunkt: Wahl eines neuen Ministerpräsidenten. Stamm erklärt noch die Modalitäten, da hat Markus Söder seinen Stimmzettel bereits ausgefüllt. Als erster Abgeordneter steht er an der Wahlurne. Dann nimmt er wieder Platz. Und muss tun, was ihm am schwersten fällt: warten.

Nur Minuten soll die Wahl am Freitag dauern, daraus wird fast eine halbe Stunde. Söder wippt mit seinem rechten Fuß. Söder wippt mit seinem ganzen Bein. Söder nimmt das hellbraune Mäppchen mit den Wahlunterlagen. Er stellt es auf. Er legt es hin. Er dreht es nach links, er dreht es nach rechts. Söder fährt sich über seine Krawatte, einmal, zweimal. Dann wippt er wieder. Zum Glück wird der Landtag regelmäßig saniert, wer weiß, ob er sich sonst durch den Boden gewippt hätte. Gäbe es für jeden Bodenkontakt eine Stimme, die Bayern bräuchten die nächsten hundert Jahre nicht mehr zur Wahl zu gehen.

‹ › Eine schwarze Bibel liegt auf Söders neuem Schreibtisch. Bild: dpa

‹ › Landtagspräsidentin Barbara Stamm hat Markus Söder als Ministerpräsidenten vereidigt. Bild: dpa

‹ › Auf dem Weg zur Macht: Markus Söder am Freitag im Maximilianeum vor Beginn der Sondersitzung des Bayerischen Landtags. Bild: dpa Wird geladen ...

Dann, nach endlosen 26 Minuten, verkündet Stamm das Ergebnis: 99 Ja-Stimmen und damit genau so viele wie anwesende CSU-Abgeordnete. Söder nickt energisch, schlägt mit den Händen auf den Tisch. Um 11.38 Uhr sagt er: "Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an und bedanke mich herzlich." Eine Minute später wird er vereidigt, mit 51 Jahren ist er der elfte und jüngste Ministerpräsident der bayerischen Nachkriegsgeschichte.

Horst Seehofer gratuliert als Erster, feixend zieht er die Augenbrauen hoch, als wollte er sagen: Schau her, hättest du wohl nicht gedacht. Sogar ich hab dich gewählt. Doch als die CSU-Fraktion dem neuen Ministerpräsidenten im Stehen applaudiert, ist Seehofer bereits verschwunden.

Es war ja eine der zentralen Fragen: Kommt Seehofer zur Wahl seines Nachfolgers? Führende CSU-Politiker sollen ihm zugeredet haben, dass dieses Signal hilfreich sei im Sinne der neu beschworenen Geschlossenheit. Seehofer hat darin womöglich eher das nächste Opfer gesehen, das er aus Parteiräson erbringen soll, so wie bei der großen Bühnenshow am Parteitag in Nürnberg. Dem Mann, der ihn aus dem Amt vertrieben hat, noch gratulieren? Das ist auch für Seehofer, der selbst gerne andere anrempelt, eine besondere Form der Schmerzensprüfung.

Ludwig Hartmann (Grüne) "Das ist ein historischer Moment. Wir erleben ein letztes Mal, wie ein Ministerpräsident mit der absoluten Mehrheit der CSU gewählt wird."

Doch dann ist er da. Um 9.35 Uhr schält sich der neue Bundesinnenminister im Hof des Landtags aus seiner Dienstlimousine mit Berliner Kennzeichen. Und Seehofer hat nicht nur sich selbst mitgebracht, sondern auch ein Geschenk für Söder: ein großes Interview mit der Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre (und wenn ja: wie viele) - und mit dem er Söder an dessen Ehrentag die Schau stiehlt. "Ein dummer Zufall" sei diese Terminkollision gewesen, versichert sein Sprecher eilig.

Ein letztes Mal schiebt Seehofer sich durch den Steinernen Saal, die fraktionslose Abgeordnete Claudia Stamm begrüßt ihn mit "Herr Ministerpräsident, äh, Sie sind es ja gar nicht mehr". Die CSU-Fraktion sitzt bereits seit 9 Uhr zusammen, einstimmig nominiert sie Söder zu ihrem Kandidaten. Mit drei bis vier Abweichlern rechnen Abgeordnete, es ist ja nicht so, dass Söder keine Verletzten in der Fraktion hinterlassen hätte. Infrage kämen ehemalige Widersacherinnen wie Ilse Aigner oder Christine Haderthauer, Sozialpolitiker wie Joachim Unterländer oder Hermann Imhof oder Freunde von Seehofer.

Mancher wird hinterher sagen, die Abstimmung im Landtag - dicht an dicht und gut sichtbar für Nachbarn - sei nicht dazu angetan gewesen, Söder die Stimme zu verweigern. Vielleicht liegt die "legendäre Geschlossenheit der CSU", von der Generalsekretär Markus Blume später schwärmen wird, aber auch an den Worten von Fraktionschef Thomas Kreuzer. "Wir müssen aufholen", ruft er seinen Leuten in der internen Besprechung zu, "vom heutigen Tag muss ein kraftvolles Signal ausgehen." Seehofer lobt er für dessen Verdienste in schwierigen Zeiten. Die Fraktion, die mit Seehofer kaum noch mehr verbindet als der Abschied, klatscht engagiert.

Doch den Weg gibt nun Söder vor, ein ehemaliger Fernsehredakteur mit feinem Gespür für Theatralik und Bilder. Man muss ihn nur vom Fraktionssaal ins Plenum begleiten: Söder stützt sich auf einen Sessel, blickt nach vorne auf die leere Regierungsbank, Fotoapparate klicken. Dann sagt er: "Ich schau noch mal kurz an die frische Luft" - und marschiert auf den Balkon des Landtags. Söder stellt sich an die Brüstung, hebt das Kinn, lässt den Blick schweifen. Die Kameraleute wissen auch ohne Aufforderung, was zu tun ist. In der Ecke stehen zwei Frauen von der SPD bei einer Zigarette und verhehlen nicht, was sie von dem Spektakel halten. "Das Land heißt nicht mehr Bayern, sondern Freistaat Söder", sagt Isabell Zacharias.

Aktuelles Lexikon: Valleri, vallera Das schöne Frankenlied, das die Heimat des neuen Ministerpräsidenten Markus Söder besingt, bezieht seinen Schwung auch aus einem wohlbekannten Refrain, der im Liedgut weit verbreitet ist: Valleri, vallera. In Studenten-, Jagd- und Soldatenliedern taucht die lallende Lautfolge auf, was bereits anzeigt, dass diese besondere Form des Refrains mit dem Textganzen höchstens emotional, nicht aber semantisch in Zusammenhang steht. Man spricht deshalb vom sinnlosen Refrain, für den es im Liedgut viele weitere Beispiel gibt (etwa fideralala oder didel didel dideldum). Über die Entstehung dieser Lautfolgen gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Ihr Keim könnten rohe Empfindungslaute sein, die in vorsprachlicher Zeit wahrscheinlich bei heftigen Emotionen ausgestoßen wurden. Eine andere Theorie erklärt diese Laute als Schallnachahmung von Instrumenten. So ist das "Valleri, vallera" als Klang des Hifthorns gedeutet worden, das auch von Jägern verwendet wurde. Wie auch immer: Die praktischen Vorzüge dieser Refrain-Arten liegen auf der Hand. Ohne Bezugnahme auf das Textganze helfen sie bei der strophischen Begrenzung in einem Lied. Und sie steigern das durch Text und Melodie erzeugte zuweilen überschäumende Lustgefühl - wie im Frankenlied: "Ich wollt', mir wüchsen Flügel,/valleri, vallera." Marc Hoch

Als die Landtagspräsidentin die Sitzung eröffnet, sind alle da. Oder fast alle. Nur Edmund Stoiber kommt einen Tick zu spät, wie in alten Zeiten, als er selbst noch Ministerpräsident war und Söder sein Generalsekretär. Neben ihm sitzt auf den oberen Rängen der Ehrengäste Söders Frau Karin Baumüller-Söder, Verfassungsgerichtspräsident Peter Küspert, mit Günther Beckstein ein weiterer ehemaliger Ministerpräsident - und Staatsrätin Karolina Gernbauer, Seehofers rechte Hand in der Staatskanzlei, von der es heißt, sie werde auch unter Söder in München bleiben.

Zwischen Seehofer und Söder in der ersten Reihe sitzt Fraktionschef Kreuzer. Wieder dankt er Seehofer für seine "außerordentliche und überaus erfolgreiche Arbeit" als Ministerpräsident, Seehofer könne stolz sein auf das "große Werk". Aber auch Söder, sagt Kreuzer, sei "hervorragend geeignet", dem Amt gerecht zu werden: "Er wird ein starker und angesehener Ministerpräsident werden." Bei Seehofer bekommt Kreuzer von den Nachrednern noch irgendwie recht, auch die Opposition dankt dem scheidenden Ministerpräsidenten. Bei Söder klingt das anders. SPD-Landeschefin Natascha Kohnen, die Söder im Wahlkampf herausfordert, erinnert an die demokratische Verantwortung des Regierungschefs. "Ein guter Ministerpräsident widersteht der Versuchung des Populismus, er baut Vorurteile ab anstatt sie zu verstärken." Der Machtkampf zwischen Seehofer und Söder habe der Politik insgesamt geschadet, sagt Kohnen: "Wir haben unsere Zweifel", dass Söder den Anforderungen gerecht werde. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger schafft es sogar an einem Tag wie diesem, über Kleinwasserkraftwerke und EU-Schlachtverordnungen für Metzger zu referieren - alles unter dem Überbegriff Entwicklungen, die man mit der richtigen Politik noch korrigieren könne. Auch Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann erweist sich als Freund von Details, als er über die bedrohte Alpenhummel spricht. Hängen bleibt aber vor allem der Satz vom historischen Moment: "Wir erleben, wie zum letzten Mal ein Ministerpräsident mit absoluter Mehrheit gewählt wird." Söder wendet sich vor allem der CSU-Fraktion zu. "Es ist mir eine Ehre, diesem Land und diesen Menschen dienen zu dürfen." Nach einem kurzen Empfang fährt er zur Staatskanzlei. Söder steigt aus seiner Limousine, seine Hände sind jetzt ruhig. Er reicht sie seiner Frau Karin, sie will zugreifen, da ist ihr Mann schon weiter am Eingang vor den Kameras. Nur eine lange, weiße Treppe liegt noch zwischen ihm und dem Büro des Ministerpräsidenten. Das Schild an Zimmer 405 ist schon ausgetauscht, "Ministerpräsident Dr. Markus Söder" steht darauf. Die Regale in seinem Büro sind noch leer, am Boden stehen fünf Umzugskisten. Nur die Bibel liegt schon auf dem Schreibtisch. "Schön", sagt Söder und nimmt Platz. "Ich fang jetzt an."