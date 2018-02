21. Februar 2018, 18:44 Uhr Neuenmarkt Auto schleudert über Eisacker

Ein 36 Jahre alter Autofahrer ist in Neuenmarkt (Landkreis Kulmbach) in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen 50 Meter über einen hart gefrorenen Acker geschleudert worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, prallte sein Auto am Ende des Ackers auf einen tiefer liegenden Weg, wurde erneut in die Luft katapultiert und krachte gegen einen Baum. Auch nach diesem Aufprall blieb der Wagen noch nicht liegen. Er wurde über einen nochmals etwa drei Meter tiefer liegenden Bach geschleudert und kam schließlich am gegenüberliegenden Ufer zum Stehen. Der 36-jährige Autofahrer hatte bei dem Unfall am Dienstagabend Glück im Unglück. Er wurde mit Verdacht auf Rückenverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von 60 000 Euro.