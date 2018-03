16. März 2018, 18:58 Uhr Neu-Ulm/Landshut Mehrere Evakuierungen

Für die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen in Neu-Ulm rund 12 600 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Entschärfung des Blindgängers ist für Sonntag geplant. Die Bombe war bei Bauarbeiten an der Von-Hünefeld-Straße entdeckt worden. Die Evakuierungsaktion wird voraussichtlich sechs Stunden dauern; erst wenn alle Anwohner in Sicherheit gebracht wurden, können sich die Sprengmeister an die Arbeit machen. Auch in Landshut muss Gefahrgut entschärft werden. Bei Bauarbeiten auf einem Gelände südlich der Oberndorfer Straße wurden rund 30 alte Gasflaschen entdeckt. 137 Bewohner der umliegenden Gebäude müssen bis voraussichtlich Montagmorgen in einer Notunterkunft ausharren.