7. Januar 2018, 13:03 Uhr Nachtforscher Im Wald, wo das Licht schläft









Der Künstler Anton Kirchmair lebt abgeschieden im bayerischen Wald. Unterwegs mit einem, der Nacht und Finsternis erkundet - und damit sich selbst.

Von Andreas Glas

Es ist finster. Nur der Schnee beleuchtet den Weg zum Treffpunkt. Dann, allmählich, schälen sich Umrisse aus der Dunkelheit. Ein Mantel, ein Hut, die Konturen eines Mannes. Der Mann stapft näher, er reicht die Hand. Man möchte wissen, wie der Mann aussieht, mit dem man im Dunklen verabredet ist. Aber die Nacht sitzt wie eine Maske in seinem Gesicht. Der Mann kennt den Weg, er könnte vorausgehen. Aber er bleibt stehen. Er sagt: "Gehen Sie voraus!"

Vorn und hinten: Finsternis. Rechts und links: dunkler Wald. Man stochert mit den Stiefeln im Schnee, tastet sich voran. Nach ein paar Minuten, endlich: ein Haus mitten in der Landschaft, geduckt zwischen Hügeln und Nadelbäumen, in den Fenstern brennt Licht. Erst jetzt überholt Anton Kirchmair. Er drückt die Haustür auf, nimmt den Hut ab. Zum Vorschein kommen: mächtige Augenbrauen, grüne Augen und Pupillen, die einen festnageln.

Man kennt jetzt sein Gesicht. Doch wer wissen will, was diesen Mann treibt, muss in dieser Nacht noch einmal mit ihm hinausgehen, noch tiefer in den Wald, tiefer in die Dunkelheit, deshalb dieses Treffen. Wenn man so will, ist Anton Kirchmair, 74, ein Masochist. Es ist eine Urangst des Menschen, in der Finsternis allein zu sein. Für Kirchmair ist der dunkle Wald ein Lebenselixier.

Der böse Wolf, die böse Hexe, böse Geister. Dass im dunklen Wald das Böse lauert, lernt jedes Kind im Märchenbuch. Auch die Horrorfilm-Macher kleben an diesen Mythen. Film für Film fahren Menschen in den Wald, um in der Abgeschiedenheit Urlaub zu machen oder auf Geisterjagd zu gehen - und begegnen dann bösen Hexen, Monstern oder einem Irren mit Schlachtermesser.

Ein Drehbuch, das verlässlich funktioniert, weil es eine reale Angst bedient. Eine Angst, der sich Kirchmair freiwillig aussetzt. Er sagt: "Du gehst rein in die Angst, in die Beklemmung. Das macht man nicht aus einem romantischen Gefühl heraus."

Bevor es wieder rausgeht, bittet er in die Stube seines Hauses, ins Licht, zu einem Gespräch über das Dunkle. Die Konfrontation mit der Dunkelheit sei auch die "Konfrontation mit dem Tod". Deswegen, sagt Kirchmair, "klammern die Menschen die Dunkelheit aus". Ihn dagegen zieht es hinaus in den finsteren Wald. Immer wieder. Für ein paar Stunden, manchmal eine ganze Nacht. Mutterseelenallein. Um das klarzustellen, sagt Kirchmair: "Mir geht es um die Freude am Leben."

Im Wald wartet die Stille, die es kaum noch gibt

Man versteht das wohl nur, wenn man seine Biografie kennt. Anton Kirchmair ist in München geboren, 1943, "das Heulen der Sirenen, das Detonieren der Bomben", beschreibt er als "die Lieder an meiner Wiege". Nach dem Krieg, sagt Kirchmair, "war die Stadt still, ohne Farben, ohne Bewegungen, voller Ruhe und Frieden". Das ist es, was er nachts im Wald noch findet: eine Stille, die es kaum mehr gibt, weil immer irgendwo ein Auto rauscht; eine Dunkelheit, die selten geworden ist. "Die Welt ertrinkt im Licht. Eine Katastrophe", sagt Kirchmair.

Lichtverschmutzung nennt die Wissenschaft dieses Phänomen. Der Begriff ist relativ neu, das Phänomen dagegen gibt es, seit sich künstliches Licht breitmacht. Es leuchtet in Wohnzimmerfenstern, Schaufenstern, es strahlt von Ampeln, Straßenlaternen, Reklametafeln. Pflanzen, Insekten und Vögeln macht die nächtliche Lichtsuppe zu schaffen - und auch Anton Kirchmair. Vielleicht ist es kein Zufall, dass ihn das Leben in den Bayerischen Wald verschlagen hat, direkt an die bayerisch-böhmische Grenze.

Vor gut 20 Jahren hat er Martha kennengelernt, seine heutige Frau. Er ist zu ihr gezogen, nach Marchhäuser, in dieses abgelegene Haus, gleich neben dem Grenzbach. Es gibt nur noch wenige Orte, an denen die Nacht so schwarz ist wie hier. Eine Gegend, die schon früher denen gehörte, die das Licht scheuten: den Schwirzern, die ihre Gesichter mit Ofenruß schwärzten, um nachts im Wald nicht von den Zöllnern ertappt zu werden. Damals schmuggelten sie Salz, Vieh, Schnupftabak. Heute ist das Grenzgebiet ein Ort der Prostitution, des Menschen- und Drogenhandels. Alles Geschäfte, deren Rushhour die Nacht ist.

Die Nacht, sagt Anton Kirchmair, "ist eine Halbwelt". Er zeigt die Nacht gerne her. Er freut sich, wenn ihn jemand in den Wald hinaus begleitet. Er will zeigen, dass das Dunkle nicht nur Angst schürt, sondern Ängste auch lösen kann. Eine gemeinsame Nachtwanderung "ist ein soziales Erlebnis", sagt Kirchmair. Das hat er schon als Bub erfahren, als seine Familie aus München nach Rundorf bei Rosenheim zog.

"Mit meinem Vater bin ich oft in der Nacht ins Gebirge gegangen", erzählt Kirchmair. Einmal sei da ein Tunnel gewesen, stockfinster, "da sind wir Hand in Hand durchgegangen. Mein Vater hat sich an der linken Wand des Tunnels entlang getastet, ich an der rechten. Mein Vater hat meine Hand genauso gebraucht wie ich seine". Man muss sich einer Urangst stellen, um Urvertrauen in die Welt und seine Mitmenschen zu entwickeln. Das hat er in der Finsternis gelernt.