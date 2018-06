19. Juni 2018, 18:43 Uhr Nach Ungkück in der Partnach Sitzung zu Hochwasserschutz

Nach dem Tod eines 52-Jährigen, der in der vergangenen Woche vom Hochwasser der Partnach mitgerissen wurde, wird der Marktgemeinderat von Garmisch-Partenkirchen zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Bei dem Treffen am 3. Juli, das Bürgermeisterin Sigrid Meierhofer (SPD) auf Druck der CSU angesetzt hat, soll es um Hochwasserschutzmaßnahmen am Ferchenbach gehen, die von Gemeinde und Behörden teils schon seit vielen Jahren diskutiert werden. Der Bach mündet in die Partnach und hat das meiste Schwemmholz mitgerissen, das die Partnachklamm blockiert und so zu einem rasanten Anschwellen des Pegels geführt hat.