5. Juni 2018, 18:54 Uhr Nach Doppeljackpot Lottogewinner meldet sich

Rund zwei Wochen nachdem der Lotto-Doppeljackpot in Mittelfranken geknackt worden ist, hat sich der glückliche Spieler nun gemeldet. Der 65-Jährige habe aus der Zeitung von seinem Millionengewinn erfahren, teilte Lotto Bayern am Dienstag mit. Der Mann hatte am 23. Mai gleich zwei Jackpots mit einem Spielschein geknackt. Insgesamt 11,35 Millionen Euro kommen nun auf sein Konto. Pläne für seinen Millionengewinn habe er laut Lottozentrale schon: "Ich habe einige Reisen zu Museen in Europa vor, die ich noch nicht besucht habe."