14. Juni 2018, 18:46 Uhr Mitten in Bayern Gralssuche am Forggensee

Die Macher des Ludwig-II.-Musicals am Forggensee wollten in diesem Jahr Schifffahrten zu ganz besonderen Orten anbieten. Doch nun ist der See abgelassen

Kolumne von Christian Rost

Lange wusste man nicht, was ein Gral eigentlich ist. Bekannt ist die Legende um den Heiligen Gral in der mittelalterlichen Artus-Sage. Angeblich wurde er in einer unzugänglichen Burg vom Gralskönig und seinen Rittern bewacht. Es soll sich um ein Gefäß gehandelt haben, eine Schale vielleicht oder um einen Kelch, der Wundertätiges konnte. Wahrscheinlich handelt es sich aber wohl nur um eine Art Sieb. Und die Gralsburg selbst ist, wie sich zeigt, auch nicht ganz dicht. Das wissen jetzt zumindest die Musicalmacher vom Forggensee im Königswinkel, die in diesem Sommer die Geschichte von Ludwig II. neu erzählen wollten. Mit Schifffahrten über den See zu Füßen Neuschwansteins zu verschiedenen Schauplätzen, um zu zeigen, "was den Märchenkönig inspiriert hat, an sich und seine Träume zu glauben".

Eine Station bei dieser Reise sollte als "besonderes Highlight" das Wasserkraftwerk Roßhaupten der Firma Uniper GmbH sein. Mit Lichteffekten sollte es in eine mittelalterliche Gralsburg verwandelt werden. Doch der Staudamm ist marode, weshalb der Forggensee bekanntlich nicht wie sonst üblich aufgestaut werden kann. Der Stausee wird im Winter stets abgelassen, um im Frühjahr das Schmelzwasser aufzunehmen. Weil die Gralsburg in Roßhaupten aber erst einmal saniert werden muss, gibt es heuer keinen Forggensee. Schiffe fahren nicht, Badegäste können nicht ins Wasser.

Die Musicalmacher haben nun resigniert und ihre Gralssuche abgeblasen. Weil die Schiffe nicht fahren, haben sie ihre "Schwanenprinz"-Aufführungen abgesagt. Schade, denn es waren bereits spektakuläre Kostüme und Figuren für das Spektakel angefertigt worden. Ein magischer Schwan mit mehr als sechs Metern Spannweite und ein vier Meter großer "Roter Ritter" sollten die Gäste auf dem Schiff vom Land aus begeistern. Der Schwan und der Ritter können nun einpacken und nur noch darauf hoffen, dass es 2019 wieder einen See gibt.

Die örtliche Schifffahrtsgesellschaft indes hat noch nicht aufgegeben. Auf Plakaten wirbt sie unverdrossen für Rundfahrten im Juli und August. Es steht aber zu befürchten, dass die Kapitäne auch dann nicht in See stechen können - und allenfalls ein Sieb am trockenliegenden Staudamm in Roßhaupten finden.