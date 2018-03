15. März 2018, 18:56 Uhr Mitten in Bayern Die Angst vorm Wasserzähler

Geht es nach Innenminister Joachim Herrmann, kann die Polizei gar nicht genug Befugnisse haben: Videoüberwachung, Gesichtserkennung, DNA-Untersuchung. Doch was soll's. So richtig regt das niemanden auf. Viel schlimmer ist, was sich in Sachen Wasserverbrauch anbahnt

Kolumne von Lisa Schnell

Innenminister Joachim Herrmann hat einen neuen Spitznamen. Nach Balu und schwarzer Sheriff ist von ihm nun als Großem Bruder zu lesen, angelehnt an George Orwells Roman "1984". Ob der Große Bruder wirklich oder nur in den Köpfen der Menschen existiert, wird in der Buchvorlage offen gelassen. Herrmanns Existenz dagegen gilt als sicher. Den Spitznamen bekam er vielmehr aufgrund seiner Vorliebe, der Polizei möglichst viele Befugnisse zuzugestehen. "Herrmann is watching you", so könnte man die Sorge zusammenfassen.

Der Innenminister will Straftaten verhindern, bevor sie überhaupt begangen werden und erinnert damit an einen weiteren Science-Fiction: "Minority Report". Darin benennen mit hellseherischen Fähigkeiten gesegnete "Precogs" die Mörder der Zukunft. Die werden deshalb in der Gegenwart für ein Verbrechen verhaftet, das sie noch gar nicht begangen haben, aber ja sicher begehen werden. Oder auch nicht, denn selbst in der Zukunft und im Kino stellt sich das Hellsehen als eine unverlässliche Quelle heraus. Hellsehen kann Herrmann auch nicht, sonst hätte er sich wohl seine Spitzenkandidatur für den Bundestag gespart. Verbrechen der Zukunft will er trotzdem verhindern. Deshalb soll die Polizei bald viel mehr dürfen als bislang. Eine allgemeine Videoüberwachung mit Gesichtserkennung ist geplant oder die Aufnahme der DNA. Und das von Menschen, die zwar noch nichts gemacht haben, aber nach Ansicht der Polizei wahrscheinlich etwas machen werden - vielleicht. Ihre Handys sollen abgehört werden können und ihre Post durchsucht. Man könnte meinen, ein Vergleich mit "1984" ist zwar übertrieben, aber auch nicht so ganz daneben.

Es ist aber ein ganz anderer Eingriff in die Privatsphäre, der die Bayern bewegt: funkende Wasserzähler. Zu ihnen, nicht zu den geplanten Freiheiten für die Polizei, schreiben die Bürger Briefe über Briefe an den Landtag. Sie sorgen sich um die Daten zu nichts weniger als ihrem Wasserverbrauch. Was, wenn das Wissen über ihre Badegewohnheiten in falsche Hände gerät? Wenn Unschuldige an den Pranger gestellt werden, weil sie nicht oft genug duschen? Die Freiheit ist in Gefahr, klar. Aufgrund des großen Protestes will die Staatsregierung das geplante Gesetz ändern. Wer nicht will, muss keinen funkenden Wasserzähler installieren. Änderungen an den Plänen zu den neuen Möglichkeiten für die Polizei sind bis jetzt nicht geplant. Aber da geht es ja auch nur um so Lappalien wie DNA-Untersuchungen.