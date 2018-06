11. Juni 2018, 19:01 Uhr Mitten in Bayern Der Neymar der Rinderzucht

Eine derartige Ablösesumme hat die deutsche Besamungsindustrie noch nicht gesehen - der Bulle "Vollkommen" ging für 166 000 Euro an einen anderen Stall. Rekord!

Kolumne von Andreas Glas

Auf einem Foto posiert er mit gelben Clips in den Ohren, trägt den Stempel mit der Nummer zehn auf dem Rücken. Leicht zu erraten, wen dieser Prachtkerl aus Kasing (Kreis Eichstätt) zum Vorbild hat: Neymar da Silva Santos Júnior, kurz Neymar, hier die Eckdaten des Sensationsbrasilianers: Rückennummer zehn, Bling-Bling-Ohrringe, mit 222 Millionen Euro bisher teuerstes Produkt der Fußballindustrie. Ihm hat es der Kasinger Prachtkerl nun also gleichgetan. "Ein Sensationsbulle", sagt Züchter Alois Oblinger über das Viech mit dem verheißungsvollen Namen "Vollkommen". Für 166 000 Euro hat Oblingers Sohn den Stier beim Zuchtviehmarkt in Zuchering verkauft. Nationaler Rekord! "Vollkommen" ist damit der Neymar der deutschen Besamungsindustrie.

Spielt der Markt jetzt überall komplett verrückt? Nun, bei "Vollkommen" spielt zunächst sein Stammbaum eine Rolle. Wenn der Vater "Versace" heißt, ist ein edler Nachkomme programmiert. Andererseits macht ein Name noch keinen Spitzenstier aus. Die teuersten Bullen trugen zuletzt fast alle superheldenhafte Namen: "Sensation", "Incredible", "Vollgas". Alle klingen so furchteinflößend, dass man froh ist, dass diese Bullen nicht auf echte Kühe losgelassen werden, sondern ihr Ejakulat in Plastikrohren auswerfen. Dass für dieses Erbgut inzwischen immer höhere Preise bezahlt werden, hat vor allem einen wissenschaftlichen Hintergrund: die sogenannte genomische Selektion, die 2011 in der Rinderzucht eingeführt wurde. Eine Genanalyse, die recht zuverlässig vorhersagt, ob ein Kalb später das Zeug zum Zuchtbullen hat oder nicht. Bei dieser Analyse hat "Vollkommen" tipptopp abgeschnitten, deshalb auch der Name.

Während der Sensationsbrasilianer Neymar nun bei der Fußball-WM beweisen muss, dass er so viel wert ist, wie er gekostet hat, beginnt auch für den Sensationsbullen "Vollkommen" bald die Bewährungsprobe in der Besamungsstation. Es ist ihm zu wünschen, dass er nicht an seiner Rekordablöse zerbricht wie mancher teure Fußballer. 166 000 Euro. So eine Irrsinnszahl kann einen ja auch leicht blockieren. Er wäre jedenfalls nicht der erste Hoffnungsträger, dem die Last der Erwartungen plötzlich wie Blei in die Knochen fährt. Oder eben sonst wohin.