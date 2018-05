21. Mai 2018, 18:28 Uhr Mellrichstadt Von Stadtmauer gestürzt

Ein 14-jähriger Schüler ist von der Stadtmauer in Mellrichstadt (Kreis Rhön-Grabfeld) acht Meter in die Tiefe gestürzt. Der Jugendliche wollte nächstens auf der Mauer eine Pause einlegen, rutschte ab und fiel in die Tiefe. Abgefedert wurde sein Sturz durch eine hohe Böschung. Der Junge wurde mit Prellungen und Schürfwunden in eine Klinik gebracht. Er hatte Glück, dass er nicht auf einen Metallpfosten in der Böschung fiel.