18. Februar 2018, 18:51 Uhr Mehrere Leichtverletzte Viele Verkehrsunfälle wegen des Schneefalls

Winterwetter mit starkem Schneefall hat am Wochenende zu zahlreichen Unfällen geführt. In den meisten Fällen wurden Menschen nur leicht verletzt. Auf der A 8 bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg) passierten am Samstag drei kurz aufeinander folgende Auffahrunfälle. Laut Polizei wurden neun Personen leicht verletzt. Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord gab es 115 witterungsbedingte Unfälle. Sechs Personen sind dabei leicht verletzt worden. Auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd meldet viele Kollisionen. So sei die Polizei in Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) von Samstagmorgen bis Sonntagnacht fast durchgehend wegen witterungsbedingten Verkehrsunfällen im Einsatz gewesen. Bei 17 Unfällen wurde eine Person leicht verletzt. Im Landkreis Memmingen gab es 22 wetterbedingte Unfälle, 16 davon auf der A 96 bei Memmingen.