8. Juni 2018, 18:59 Uhr Marktoberdorf Mit Wackelente auf und davon

Mit seiner Wackelente und in Hausschuhen ist ein Zweijähriger mitten auf einer Bundesstraße spazieren gegangen. Ein Busfahrer wurde auf den Buben in Marktoberdorf (Kreis Ostallgäu) aufmerksam und nahm den Ausreißer an Bord. Die Polizei fand über eine Kindertagesstätte heraus, wer der Bub war. Inzwischen hatte auch seine völlig aufgelöste Großmutter gemeldet. Ein Ziel scheint der Ausreißer nicht gehabt zu haben. "Er hat das eher als lustigen Spaziergang empfunden", sagte eine Polizeisprecherin.