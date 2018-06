5. Juni 2018, 18:54 Uhr Marktheidenfeld Kinder machen Spritztour

Ein Ausflug mit dem Auto der Mutter hat in Unterfranken für zwei sechs und acht Jahre alte Brüder an der Leitplanke geendet. Die beiden Kinder aus Rothenfels (Landkreis Main-Spessart) hatten sich unbemerkt von der schlafenden Mutter am frühen Dienstagmorgen aus dem Haus geschlichen und waren mit dem Wagen davongefahren. Nach eigenen Angaben wechselten sie sich beim Fahren ab. Zunächst beschädigten sie zwischen Hafenlohr und Marienbrunn eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Die rund neun Kilometer lange Spritztour endete schließlich an einer weiteren Leitplanke in Marktheidenfeld, wo die Buben von der Polizei abgeholt wurden. Beide blieben unverletzt.