18. März 2018 Listenaufstellung FDP reicht Ex-Minister Zeil nach hinten durch

Die Oberbayern-FDP hat am Wochenende ihre Liste für die Landtagswahl aufgestellt und dabei die ehemaligen Abgeordneten nach hinten durchgereicht. Sowohl der frühere Wirtschaftsminister Martin Zeil als auch der damalige parlamentarische Geschäftsführer Tobias Thalhammer verloren mehrere Wahlen um vordere und damit aussichtsreiche Plätze und finden sich nun auf zwölf und 16 wieder. Der frühere Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch steht offenbar noch höher in der Gunst seiner Parteifreunde, er bewarb sich um Platz sieben und bekam ihn auch. Listenführer ist Spitzenkandidat Martin Hagen, ihm folgt der ehemalige Landesvorsitzende Albert Duin. Danach gereiht sind Ursula Lex, Gabriele Neff und Walter Buggisch. Die Liberalen wollen bei der Wahl am 14. Oktober erneut in den Landtag einziehen, aktuellen Umfragen zufolge könnten sie es knapp schaffen.