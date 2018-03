18. März 2018, 19:32 Uhr Lebensgefährlich verletzt Unbekannter sticht Asylbewerber nieder

Ein Unbekannter hat einen 18 Jahre alten Asylbewerber in Moosburg angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar, eine rassistisch motivierte Tat könne aber nicht ausgeschlossen werden, hieß es am Sonntag von der Polizei. Der Somalier war am Samstagabend zu Fuß unterwegs. Nachdem er eine Brücke über die Bundesstraße 11 überquert hatte, griff ihn ein Unbekannter an und fügte ihm Stichverletzungen zu und flüchtete anschließend. Schwer verletzt schleppte sich der 18-Jährige noch bis zur Einmündung der Taubenstraße, wo er zusammenbrach und von Passanten gefunden wurde. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Er befindet sich laut Polizei weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Gesucht wird jetzt ein circa 20 bis 30 Jahre alter und 1,80 bis 1,85 Meter großer Mann. Er war bekleidet mit einer dunklen Winterjacke und einer grünlichen Tarnhose, wie sie bei der Bundeswehr getragen wird. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.