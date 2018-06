3. Juni 2018, 18:53 Uhr Lappersdorf Proteste gegen AfD-Veranstaltung

Hunderte Menschen demonstrieren gegen Auftritt von Björn Höcke

Hunderte Menschen haben am Samstag gegen eine geplante Wahlkampfveranstaltung der AfD bei Regensburg protestiert. In einem Kulturzentrum in Lappersdorf stellte die Partei am Abend die Kandidaten ihres rechten Flügels vor. Als Redner trat auch der umstrittene thüringische Abgeordnete Björn Höcke auf. Aus Protest gegen die AfD-Veranstaltung zogen zwei Demonstrationszüge durch Regensburg zu dem Kulturzentrum. Vom Hauptbahnhof aus hatten sich laut Polizei um 16 Uhr rund 400 Menschen zum Stadtteil Stadtamhof aufgemacht. Aufgerufen hatte dazu die "Initiative gegen Rechts". In Stadtamhof stießen weitere Menschen mit einem zweiten Demonstrationszug hinzu, zu dem die Grünen aufgerufen hatten. In Lappersdorf gab es zudem einen Protest, der vom SPD-Ortsverband organisiert wurde. Daran nahmen laut Polizei am Samstagabend rund 200 Menschen teil. Da diese sich in unmittelbarer Nähe zum Gebäude der AfD-Veranstaltung versammelten, hatte die Polizei Absperrgitter aufgestellt.

Am Sonntag zog die Polizei eine positive Bilanz, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Eine Aktivistin sei vor Beginn der Veranstaltung auf einen Laternenmast vor der Halle geklettert und habe dort ein Transparent gezeigt. Sie sei von Einsatzkräften "aus Gründen der Gefahrenabwehr" wieder heruntergeholt worden, teilte die Polizei mit. Nach Polizeiangaben hätten zu Spitzenzeiten etwa 800 Menschen ihren Protest gegen die AfD bekundet, die Veranstalter sprechen von einer deutlich höheren Zahl. Als die Teilnehmer der AfD-Veranstaltung zur Halle kamen, habe es lautstarke Protestrufe gegeben. Außer Höcke sprachen unter anderem die stellvertretende Landesvorsitzende Katrin Ebner-Steiner aus Deggendorf und Benjamin Nolte, der in Regensburg für den Landtag kandidiert.

Die AfD kann Umfragen zufolge derzeit mit etwa zwölf Prozent Zustimmung bei der Landtagswahl rechnen, kaum jemand zweifelt daran, dass die Partei ins Parlament einzieht. Momentan verstärkt die AfD ihre Aktivitäten in Bayern, so findet am kommenden Wochenende nicht nur der Landesparteitag in Nürnberg statt. Ende Juni hält die Partei auch ihren Bundesparteitag im Freistaat ab, sie trifft sich zwei Tage in Augsburg. Die Polizei will 2000 Beamte einsetzen.