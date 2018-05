25. Mai 2018, 18:52 Uhr Landtag SPD will 30 Millionen für Freibäder

Fast sommerliche Temperaturen in den kommenden Tagen - doch der Badespaß bleibt nach Befürchtungen der Landtags-SPD in vielen Freibädern getrübt. 263 öffentliche Freibäder in Bayern seien akut sanierungsbedürftig, sagte Fraktionschef Markus Rinderspacher am Freitag. 30 Bädern drohe sogar die Schließung, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf seine Anfrage hervorgehe. Er forderte einen staatlichen Sonderfonds in Höhe von 30 Millionen Euro zur Sanierung der Freibäder. In den vergangenen Jahren habe die CSU-Mehrheit im Landtag entsprechende SPD-Anträge stets abgelehnt, erläuterte Rinderspacher, der sich zu dem Thema schon mehrmals an die Staatsregierung wandte.