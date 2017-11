5. November 2017, 16:40 Uhr Landesversammlung der JU Söder und Weber: Schaulaufen vor der Jugend

Manfred Weber, der am Samstag zur Jungen Union in Erlangen sprach, wünscht sich für die CSU eine "Politik aus der Mitte".









Das Treffen des Parteinachwuchses hat Züge eines Mini-Parteitages. Weil Seehofer fehlt, schöpfen zwei andere Jubel und Aufmerksamkeit ab: Finanzminister Söder und Partei-Vize Weber.

Von Roman Deininger und Wolfgang Wittl, Erlangen

Die Veranstaltung war bestens getarnt. Offiziell hatte die CSU nach Passau zum Politischen Aschermittwoch eingeladen, doch intern sprach jeder nur von einer Castingshow. Gleich vier Redner beorderte Parteichef Horst Seehofer neben sich auf die Bühne: Generalsekretär Andreas Scheuer, den damaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt, Innenminister Joachim Herrmann und Parteivize Manfred Weber. Am Ende umarmte Seehofer, im Umgang sonst distanziert, alle Mitstreiter. Nur einen ließ er abseits am Bühnenrand sitzen und erwähnte ihn mit keiner Silbe: Finanzminister Markus Söder.

Acht Monate liegt das zurück, gefühlt sind es Jahre, so sehr hat sich in der CSU die Stimmung seit der für sie missratenen Bundestagswahl gedreht. Auch die Landesversammlung der Jungen Union (JU) am Wochenende ähnelt einem Mini-Parteitag. Anders als in Passau hat Seehofer allerdings keinen Einfluss auf die Regie. Den Jubel der Parteijugend schöpft Söder ab. Seehofer ist gar nicht gekommen -auch deshalb straft ihn die JU mit der "Erlanger Erklärung" ab: Als erster Parteiverband stellt sie sich offen gegen eine weitere Amtszeit des Ministerpräsidenten, fordert einen "glaubwürdigen personellen Neuanfang". Alles ist jetzt anders, nur eines nicht: Ein Schaulaufen gibt es auch diesmal.

Lauter Fans: Mitglieder der Jungen Union Bayern machen während der Landesversammlung am Sonntag in Erlangen auf Schildern deutlich, wen sie als kommenden Mann der CSU sehen. Markus Söder, noch Heimatschutzminister, scheint die beinahe spontan wirkende Sympathiekundgebung zu gefallen. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Söder folgt damit dem Weg seines Mentors Edmund Stoiber

Nicht einmal hochdekorierte Partei-Offiziere vermögen derzeit abzuschätzen, wie es weitergeht an der Spitze der CSU und im Freistaat. Will Seehofer in beiden Ämtern weitermachen? Wirft er komplett hin? Gibt er teilweise Macht ab?

Bekannt ist, was Söder sich vorstellen kann. Er will unbedingt Ministerpräsident werden und zur Landtagswahl 2018 mit dem Amtsbonus antreten. Dafür wäre er bereit, den Parteivorsitz einem anderen zu überlassen, sogar seinen schärfsten Gegnern. Zum einen würde somit jedes der beiden verfeindeten CSU-Lager zum Zug kommen. Zum anderen verspürt Söder wenig Neigung, als CSU-Chef mit dem bundespolitischen Ballast einer sich abzeichnenden Jamaika-Koalition in den Landtagswahlkampf zu ziehen.

Söder folgt damit dem Weg seines Mentors Edmund Stoiber: Auch der eroberte das Amt des Regierungschefs im Kampf, der CSU-Vorsitz fiel ihm Jahre später wie von selbst zu. Sollte Seehofer bereit sein, beide Ämter zu räumen und Söder als Ministerpräsidenten zu akzeptieren (wofür es keinerlei Anzeichen gibt), könnte er dafür wohl jeden Kandidaten als Parteichef durchsetzen: Herrmann, Weber - selbst der strategisch clevere, aber beim Parteivolk unbeliebte Landesgruppenchef Dobrindt wäre dann vorstellbar.