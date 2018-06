7. Juni 2018, 12:17 Uhr Kurioser Prozess Grafen streiten vor Gericht um die Parkplätze in ihrem Schloss

Wer darf im Innenhof wie viele Autos abstellen? Die zerstrittenen Brüder können das alleine nicht klären. Und es ist nicht ihr erster Prozess.

Aus dem Gericht von Birte Mensing

Der Rosengarten, das Schwimmbad, um vieles haben die Brüder schon gestritten, Adelsname hin oder her. Gern vor Gericht, seit Jahren geht das so. Am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht in München ist es ein Parkplatz. Genauer gesagt geht es darum, ob der jüngere Bruder und seine Familie in den Innenhöfen des gemeinsamen Schlosses im Landkreis Rottach-Inn parken dürfen.

Der ältere Bruder hat Schloss Ering nahe der österreichischen Grenze geschenkt bekommen, der jüngere kaufte 2006 den Querriegel, der die Höfe des Gebäudes voneinander trennt. "Erst haben sie sich bestens verstanden, dann hat sich das geändert", fasst ein Anwalt zusammen. Die zwei älteren Herren beschäftigen die bayerische Rechtsprechung nicht zum ersten Mal. Zuletzt entschied das Landgericht Landshut im Januar, dass der im Schloss wohnende jüngere Bruder samt Familie den Rosengarten und das Schwimmbad nutzen darf. So weit so gut. Die Richter befanden aber auch, dass die Schlossbewohner nicht im Hof parken dürfen. Die Begründung: Der Kaufvertrag gewähre ihnen nur ein Geh- und Fahrtrecht.

Der jüngere Bruder ging in Revision. Und die Münchner Richterin sagt direkt zu Beginn, dass die Landshuter Kollegen in ihrem Urteil das vertraglich festgehaltene "umfängliche Mitbenutzungsrecht" der Höfe außer Acht gelassen hätten und sie deswegen das Parken erlauben würde, sollten die Brüder sich nicht einigen. Sie appelliert an deren Vernunft. Sonst ginge es im nächsten Schritt um die Interpretation der "schonenden Ausübung" ebenjenes Mitbenutzungsrechtes, wie sie im Kaufvertrag festgelegt ist. Dicke Ordner voller Schriftverkehr und Beweisfotos liegen vor den Anwälten. Gemeinsam mit der Richterin beugen sie sich über eine Karte des Geländes und werfen sich gegenseitig vor, die Fakten durcheinander zu bringen.

"Wenn wir nicht Anzahl und Position der Autos festlegen, rollt todsicher der nächste Rechtsstreit auf uns zu", sagt die Richterin, es klingt leicht genervt. Sie regt eine Obergrenze für parkende Autos an. "Ich kann mir nicht leisten, dass vier oder acht Parkplätze freigehalten werden", sagt der ältere Bruder empört und schlägt dann selbst vor: Er erlaubt vier Parkplätze, dafür soll sein Bruder die neue Stromleitung zum Schwimmbad bezahlen, für die er dem Landshuter Urteil zufolge selbst aufkommen müsste. "Was der Beklagte vorschlägt, ist völlig unrealistisch", erwidert der jüngere Graf resolut.

"Den Spalt zwischen Ihnen kann und will ich nicht kitten", sagt die Richterin. Ihr Urteil: Der ältere Graf hat es zu dulden, wenn sein Bruder sowie Gäste und Handwerker im Hof Autos und andere Fahrzeuge abstellen. Doch keine Obergrenze also. Der ältere Bruder habe außerdem die Kosten für den Revisionsprozess zu tragen und zusätzlich den Großteil aus dem ersten Verfahren.

Der jüngere Bruder hätte die Begründung des Urteils gerne schriftlich - "das hilft uns vielleicht in anderen Verfahren weiter". Denn, so proklamiert er noch im Foyer des Gerichts gewichtig: "Ich scheue mich nicht, für Rechtssicherheit weitere Prozesse zu führen."