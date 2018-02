14. Februar 2018, 19:01 Uhr Kürnach In letzter Minute gerettet

Riesenglück für eine Mutter und zwei Jugendliche in Unterfranken: Weil der 14-jährige Sohn wegen eines verdächtigen Geruchs in der Wohnung und plötzlichen Unwohlseins einen Notruf absetzte, überlebten die drei einen Kohlenmonoxid-Austritt. Als die Rettungskräfte ankamen, waren die Burschen bewusstlos. Sie wurden mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die Mutter kam ins Krankenhaus. Zwölf weitere Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus kurzzeitig verlassen, blieben aber unverletzt. Als Ursache des Gasaustritts vermuteten Experten einen Defekt an der Heizungsanlage des Hauses.