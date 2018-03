11. März 2018, 18:54 Uhr Kommentar Zuhören und antworten

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen will zuhören. Sie muss aber auch konkrete Antworten auf die Probleme der Menschen finden

Von Lisa Schnell

Am Wahlparteitag der SPD stand ein Mann an einem Tisch und füllte eine Beitrittserklärung aus. Er will Teil der SPD sein, trotz der niedrigen Umfragewerte. Ein Bild der Hoffnung, das in die Aufbruchstimmung der Genossen passt. Dann aber erzählt er von seinen ersten Erfahrungen mit der Partei. Er spricht von einem "Zirkel der Selbstgefälligkeit", aus dem die SPD ausbrechen müsse. Die Genossen seien sich selbst genug, frische Ideen drängen zu ihnen kaum durch, von den Alltagsproblemen der Menschen seien sie weit entfernt. So erlebte er es auf Veranstaltungen.

Anstatt sich in ideologischen Diskussionen zu verstricken, die draußen kaum jemand versteht, muss die SPD wieder raus zu den Menschen und konkrete Antworten auf ihre Probleme finden. Es ist ein Problem, das die Partei seit Jahren hat und das mit Natascha Kohnen an der Spitze nicht einfach verschwindet. Hoffnung macht, dass Kohnen es erkannt hat. Weniger Hoffnung wiederum, dass schon viele vor ihr zu der Erkenntnis gekommen waren, ohne dass sich viel geändert hätte. Trotzdem ist es richtig, dass sie von den Genossen eine einfache Sprache einfordert und die Bereitschaft, zuzuhören. Sie hat mit dem Münchner OB Dieter Reiter und seinem Nürnberger Kollegen Ulrich Maly zwei für sich gewonnen, die das können, und sie stellt mit der Wohnungsnot eines der drängendsten Probleme in den Mittelpunkt.

Über die Flüchtlingspolitik spricht sie kaum. Die aber ist den Bayern am wichtigsten, wie eine Studie der Hanns-Seidel-Stiftung gerade gezeigt hat. Nimmt man der AfD dieses Thema, ist sie uninteressant. Auch das machte die Studie klar. Das bedeutet nicht, AfD-Propaganda zu übernehmen oder nur noch über Flüchtlinge zu sprechen. Die Wähler aber müssen wissen, wo die SPD bei einem Thema steht, das sie so bewegt. Auch das gehört zum Zuhören dazu.