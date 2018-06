6. Juni 2018, 18:56 Uhr Königsbrunn Biker landet in Cabrio

Ein Motorradfahrer ist in Schwaben nach einem Auffahrunfall auf einem offenen Cabrio gelandet und unfreiwillig mitgefahren. Der 27-Jährige sei bei dem spektakulären Unfall in Königsbrunn bei Augsburg unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann hatte zuvor nicht mehr rechtzeitig abbremsen können, als vor ihm die 71 Jahre alte Cabrio-Fahrerin wegen einer Baustelle das Tempo verringern musste. Der Motorradfahrer krachte in das Heck des Autos, wurde in die Luft katapultiert und schleuderte kopfüber auf die Verdeckablage des Cabrios.