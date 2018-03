11. März 2018, 18:54 Uhr Kleinostheim Ausgebremst: fünf Verletzte

Bei einer Massenkarambolage sind auf der Autobahn 3 in Unterfranken fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Den Rettungskräften habe sich am Samstagabend bei Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ein "Bild der Verwüstung" geboten, berichtete die Polizei. Demnach war ein Autofahrer von einem anderen Verkehrsteilnehmer ausgebremst worden. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, prallte sein Wagen in die Mittelleitplanke. In der Folge fuhren mehrere Fahrzeuge ineinander, die Trümmer verteilten sich über mehrere hundert Meter. Die Ermittler suchen nun den Pkw-Fahrer, der nach dem Bremsmanöver unerkannt weitergefahren ist.