18. Februar 2018, 18:51 Uhr Klares Votum SPD nominiert Christian Flisek für Landtagswahl

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Flisek kandidiert für den Landtag und setzt sich im Streit um den Stimmkreis Passau-Ost durch. Am Samstag wurde er mit 38 Ja- und sieben Neinstimmen nominiert. "Ich bin zufrieden. Es ist ein ehrliches Ergebnis", sagt Flisek, der es 2017 nicht mehr in den Bundestag geschafft hatte. Der Nominierung ging eine harte Auseinandersetzung mit dem Landtagsabgeordneten Bernhard Roos voraus, der auch 2018 wieder in seinem Stimmkreis Passau-Ost kandidieren wollte. Es sei zu schweren Vorwürfen und Anschuldigungen gekommen, sagt Flisek. Am Ende verzichtete Roos auf seine Kandidatur und Flisek trat als Bezirksvorsitzender von Niederbayern zurück. Ob er in den Landtag einzieht, hängt auch von einem guten Platz auf der Bezirksliste ab, die Anfang März gewählt wird. Er habe "wenig Erwartungen", sagt Flisek.