7. Juni 2018, 19:00 Uhr Kempten Mädchen aus Aufzug gerettet

Fünf Stunden lang hat eine 15-Jährige im nördlichen Oberallgäu in einem Aufzug ausharren müssen. Der Fahrstuhl in einem Mehrfamilienhaus blieb wegen eines technischen Defekts stecken, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die junge Frau drückte am Montag gleich den Notrufknopf, aber es kam zunächst kein Techniker. Auch ihre Schreie blieben ungehört. Rettung brachte ein Zettel: Sie schrieb auf, dass sie in Not sei, und warf das Papier durch den Türschlitz nach außen. Eine Frau fand es im Treppenhaus und alarmierte die Rettungskräfte, die die Tür aufbrachen. Die 15-Jährige war nach Polizeiangaben "völlig aufgelöst".