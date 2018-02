25. Februar 2018, 18:52 Uhr Karlstein am Main Mädchen von Auto erfasst

Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sind im unterfränkischen Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) von einem Auto erfasst und durch die Luft geschleudert worden. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wollten die beiden Jugendlichen am Samstag eine Straße bei einer Verkehrsinsel überqueren. Dabei wurden sie von dem Auto einer 33-Jährigen erfasst. Die Mädchen wurden mit Prellungen, Abschürfungen und Verdacht auf Gehirnerschütterungen ins Krankenhaus gebracht. Auch die Autofahrerin, die einen schweren Schock erlitten hatte, kam in die Klinik.

Am vergangenen Freitag waren im oberbayerischen Reischach (Landkreis Altötting) zwei elf Jahre alte Schülerinnen nach dem Aussteigen aus dem Schulbus von einem Auto erfasst worden. Sie erlagen wenig später ihren schweren Verletzungen. Die beiden Mädchen hatten hinter dem Bus die Kreisstraße überqueren wollen.