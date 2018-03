12. März 2018, 21:36 Uhr Karin Seehofer im Gespräch "Das Ganze hat schon weh getan"

Mit Horst Seehofers Abschied als Ministerpräsident endet auch für seine Frau Karin eine Ära. Ein Gespräch über politische Niederlagen, Urlaube allein und ob ein Spitzenpolitiker eigentlich den Rasen mäht.

Interview von Katja Auer und Wolfgang Wittl

In ihren zehn Jahren als Frau des Ministerpräsidenten hat es Karin Seehofer zu den beliebtesten Personen in Bayern gebracht. An diesem Dienstag verlässt Horst Seehofer die Staatskanzlei. Soeben hat sie in seinem Büro persönliche Gegenstände ihres Mannes gepackt - zum Abschluss gibt sie ihr erstes großes Interview.

SZ: Frau Seehofer, weiß Ihr Mann eigentlich, dass wir gerade miteinander reden?

Karin Seehofer: Ja, das weiß er schon.

Nervt Sie das, dass Sie zunächst immer nach Ihrem Mann gefragt werden?

Das ...