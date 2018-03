19. März 2018, 18:54 Uhr Höchstädt an der Donau Für Selfies auf den Gleisen

Beim Schießen von Selfies zwischen Gleisen am Bahnhof Höchstädt an der Donau (Landkreis Dillingen) sind drei Mädchen noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sprangen die Teenager erst aus den Gleisen, als sie einen heranfahrenden Zug bemerkten. Der Lokführer sah am Freitag die Mädchen und bremste sofort ab. Er verständigte die Polizei. Obwohl die Beamten den Streckenabschnitt absuchten, konnten sie die drei Mädchen nicht mehr finden.