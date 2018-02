14. Februar 2018, 19:01 Uhr Haag Sexualtäter festgenommen

Am Rande des Faschingszugs am Dienstag im oberbayerischen Haag soll ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Mühldorf eine sechs Jahre jüngere Frau sexuell missbraucht haben. Der Verdächtige wurde laut Polizeibericht wenig später in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Frau hatte sich demnach am Haager Marktplatz hinter einen Baum zurückgezogen, weil die Damentoiletten überfüllt waren. Der ihr unbekannte Mann soll die 19-Jährige umgeschubst und missbraucht haben, bis sie sich unter lautem Schreien losreißen und fliehen konnte.